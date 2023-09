La populaire comédienne Frédérique Boileau revient au Québec bredouille après avoir tenté de percer pendant trois ans à Hollywood. Trois années qui ont mis à mal sa relation avec son conjoint Maxime, producteur en télévision. Sa carrière sur le déclin, elle accepte avec Maxime de participer à une nouvelle téléréalité sur laquelle il travaille. L’annonce de la présence du couple parmi les concurrents suscite un vif intérêt. Le producteur Charles Grisé s’en frotte les mains, lui qui est prêt à tout pour triompher avec sa nouvelle téléréalité. D’autant plus que la grande vedette internationale Raquel Rose agira comme l’hôtesse du jeu, dont les ficelles sont habilement manipulées pour provoquer des situations croustillantes et donner tout un spectacle télévisuel. Frédérique vendra-t-elle son âme dans le but de retrouver sa popularité perdue? Jusqu’où ira-t-elle, dans quel but et surtout à quel prix? Dans cette fable sur la célébrité, sur le vrai et le faux, tous sont victimes de leurs propres ambitions.