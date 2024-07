Sur le terrain avec les intervenants autochtones est une série documentaire d’observation qui suit des intervenants autochtones de première ligne en santé et services sociaux dans leur quotidien afin de mieux comprendre leurs réalités, leurs défis et leurs motivations. Travaillant à Manawan, à Wendake, à La Tuque ou à Montréal, l'approche humaine est au cœur de leurs interventions et leur engagement envers les membres des communautés est sans précédent.