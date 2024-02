Super sans plomb

Jean-Louis Néron, un veuf d'une quarantaine d'années, exerce à Québec le métier de libraire lorsqu'il hérite d'un garage fort délabré et géré par une bande d'hurluberlus, à Montréal. Jean-Louis décide de retrousser ses manches et de relever ce défi avec l'aide de ses enfants, Isabelle et Éric, et de ses employés: Théo, l'homme à tout faire, Toussaint, un universitaire haïtien recyclé en mécanicien, Stéphanie, la caissière à la langue bien aiguisée, et le comptable René Matte. Un univers en effervescence auquel se greffent des personnages colorés, comme Margot Dumont, reporter militante au journal du quartier, et Sonia, une ex-stripteaseuse, propriétaire du lave-auto adjacent.