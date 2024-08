Starmania est la plus grande épopée musicale franco-québécoise. Il y a 45 ans, Starmania naissait grâce à deux génies complices : Michel Berger et Luc Plamondon. Depuis, cette comédie musicale mythique n'a jamais cessé d'être jouée, adaptée et couronnée de succès. Starmania, c'est une longue histoire d'amitié liant le Québec et la France au-delà de la langue et des racines communes. Œuvre mythique, elle a révolutionné le visage de la comédie musicale francophone. Starmania 45 ans sous les étoiles raconte cette histoire qui a lancé la carrière des plus grandes voix francophones, de Daniel Balavoine à Maurane en France, en passant par Fabienne Thibeault, Claude Dubois, Isabelle Boulay au Québec. De grands interprètes intimement liés à Starmania viendront chanter et rendre hommage à ses chansons qui ont connu une destinée hors norme.