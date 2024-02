Le club de danseuses St-Nickel est pris entre une gang de motards, des bobos déterminés à revitaliser le quartier et des politiciens peu scrupuleux qui menacent de l'exproprier. Antoine, le gérant du club, se retrouve à l’hôpital et Nicole, la meilleure danseuse de Sudbury, est résolue à le sauver et à en assurer la gérance provisoire. Mais elle en a déjà beaucoup sur les bras: un frère aspirant voyant qui collectionne les histoires d'un soir, une soeur alcoolique championne des erreurs de jugement, un ado en crise qui veut connaître son père et un chum qui doit passer son examen de citoyenneté après l'avoir échoué deux fois. Sans oublier son ex, le père de son fils, qui réapparaît dans le paysage et Crystelle, sa rivale jalouse, qui jette son dévolu sur lui. Nicole sait qu’elle devra user de toute son ingéniosité et son courage pour tirer le club des mains des motards et de la municipalité. Le problème, c'est que ses manigances risquent de la mener soit en prison, soit chez le psychiatre. Une intervention divine est la seule solution. Heureusement, la Vierge Marie n’est pas loin.