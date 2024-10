Le plaisir de rompre: Lui, devant se marier décide de rompre et de mettre fin à une liaison. Elle est un peu plus âgée que lui. Les sentiments entre eux ne sont pas encore éteints. Le pain de ménage: Lui et elle sont mariés chacun de leur côté. Marivaudage et tentations. Ils sont au bord d'une aventure extra-maritale. La raison l'emporte et chacun retrouve son conjoint. Poil de Carotte: Un adolescent de 15 ans, malheureux, s'explique avec son père. C'est leur premier vrai dialogue.