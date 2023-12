Avec Smash, Daniel Lemire porte un regard à la fois réaliste et humoristique sur les gens de sa génération. Dans son style vif et pince-sans-rire, il trace le portrait de quatre vieux amis qui se sont connus 25 ans plus tôt dans une auberge de jeunesse. Ils traversent ensemble le milieu de la quarantaine, toujours liés par une franche complicité et un match de tennis hebdomadaire. La série forme une fresque ironique qui ose tourner en dérision ceux qui voulaient changer le monde… et que le monde a changés!