Sioui-Bacon, Les

Les péripéties d’une famille autochtone reconstituée, dont les membres originaires de Wendake et Pessamit viennent s’établir à Montréal, lorsque le père obtient un emploi de journaliste dans une station de télévision. Durant la première saison de cette série, les deux adultes et les trois adolescents de cette étonnante famille feront face à leur nouvelle réalité urbaine et tisseront un solide noyau familial à travers les aléas de la vie en ville. Dans les saisons suivantes, la famille vivra de grandes périodes d’adaptation: de nouveaux défis personnels et professionnels se présenteront aux parents, des rencontres et des événements provoqueront de profondes quêtes identitaires et plusieurs changements dans la vie des adolescents. Malgré les chicanes de famille, les différences culturelles, le choc des personnalités et les bouleversements familiaux, les Sioui-Bacon forment une unité étonnamment solidaire qui, tel le roseau, plie fréquemment sans jamais se briser.