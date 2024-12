On retrace retrace l’incroyable histoire du Québec interdit des années 70 à aujourd’hui. La série explore les parcours d’hommes et de femmes d’affaires liés au commerce du sexe, mais aussi ceux de citoyens ordinaires qui ont fait du sexe leur gagne-pain. Parce que Pornhub ne s’est pas créé en un jour, la série permet également de mieux comprendre l’origine des enjeux contemporains reliés à cette industrie. Plus qu’une incursion dans le monde du sexe, Sexe inc. est un véritable portrait d’une société en métamorphose, qui cherche par tous les moyens à se décomplexer et à s’émanciper.