Au Québec, de nombreux organismes, les jeunes et les médias suscitent les échanges et les prises de conscience sur le sort de l'environnement. Mais dans les faits, au quotidien, où en sommes-nous? Quels sacrifices valent la peine d'être faits? Quelles résolutions faut-il tenir? Quels sont les préjugés tenaces qui méritent d'être déconstruits? Marie-Ève Tremblay et Mathieu Pichette initient des enquêtes maison originales avec des spécialistes dans le but d'obtenir des résultats probants, voire renversants, mais toujours des plus constructifs et positifs, risquant à tout coup de vous faire dire: «SÉRIEUX?»