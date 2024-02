Lorsque le sergent Kate McDougall rapporte la macabre découverte du cadavre d'une fillette de neuf ans dans les eaux glacées de son lac des Cantons-de-l'Est, c'est d'abord vers elle que les soupçons se portent. Cette tête forte, ancienne enquêteuse des crimes majeurs à Montréal qui a été rétrogradée en région, doit maintenant consulter une psychologue pour démontrer à ses supérieurs qu'elle est encore apte à assumer ses fonctions. Kate s'engage alors dans la démarche et l'enquête la plus difficile de sa carrière, d'autant plus que d'autres meurtres seront bientôt commis. Malgré le soutien de certains de ses collègues, l'enquêteuse arrive mal à gérer ses démons et devra faire face à son douloureux passé.