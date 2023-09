Septième nord

Médecins, infirmières, internes et patients vivent ensemble au septième étage de l'aile nord d'un hôpital montréalais. Chacun des patients a sa petite histoire, riche en situations dramatiques. Au centre de l'intrigue, une famille formée d'Yves Charron, médecin interniste, de son frère Marcel, praticien, de la femme de ce dernier, Yolande, infirmière, et de leur mère Aurélie. Marcel est plus ou moins irresponsable, préférant le jeu et l'alcool au travail. Sa mère, aveuglée par l'amour qu'elle lui porte, encourage tacitement sa faiblesse. C'est donc Yolande qui s'occupe des enfants. Quant à Yves, qui fait une carrière exceptionnelle, il est à l'égard de son frère d'une intransigeance que lui reproche leur mère. L'action se déroule alternativement dans l'univers hospitalier et le milieu familial des médecins.