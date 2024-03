Les Lecavalier et les Cavalieri partagent un semi-détaché à Saint-Léonard. Ce partage entraîne bien des complications, les deux pères de famille, Jean-Charles et Giancarlo, ne se trouvant jamais sur la même longueur d'onde. Même la politique les sépare, l'un étant péquiste et l'autre, libéral. Par contre, leurs épouses s'entendent à merveille et leurs enfants ne se gênent pas pour flirter ensemble. Au fil des événements et en dépit de leurs oppositions, les deux hommes s'aperçoivent qu'ils s'aiment bien au fond, même s'ils demeurent incapables de se l'avouer.