Georges, assistant-comptable dans une grande banque, est un employé modèle, maniaque de l'ordre et de la ponctualité, exigeant pour lui-même et les autres. Ce qui ne l'empêche pas de rêver: mythomane et mégalomane, Georges voit les gens non pas tels qu'ils sont mais tels qu'ils voudraient qu'ils soient. Il se prend décidément pour un autre, attitude qui pourra l'entraîner dans des situations imprévisibles.