Scénario: Les consolations

François et Pauline sont mariés depuis 12 ans et ont deux enfants, Rafaele et Frédérique. François poursuit une carrière de pianiste et Pauline se sent délaissée; seule à la campagne, elle s'ennuie. Pour tromper son angoisse, elle accepte des invitations. Un jeune homme lui fait la cour. Quand François revient d'une tournée et apprend ce qui s'est passé en son absence, il lui faut prendre une décision pour éviter que son amour ne sombre.