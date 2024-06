Sang et or

En 1698, dans les îles des Caraïbes, les boucaniers Langlois, Papillon et leur ami Frivolent affrontent les méchants Jaguars Bolican, Moustaflanellos et l'amiral Peau-de-Vache, appuyés par le détesté gouverneur espagnol Della Cerda. Tous sont à la recherche de trésors cachés et les occasions ne manquent pas d'en découdre à l'épée. Mille aventures aux nombreux rebondissements se succèdent dans l'île Caïman.