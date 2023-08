Il n’y a jamais de place pour l’ennui à Salmigondis, le monde merveilleux où les jouets prennent vie. Crinoline la ballerine, Djingo le joyeux cow-boy, Hercule le sauveteur d’élite, Baragouin le toutou monstre à l’appétit féroce, l’héroïne de jeu vidéo Végane accompagnée de son robot Pixelle, ainsi que Liliwatt la sorcière forment une joyeuse bande réunie dans une mission commune: rapatrier et réparer les jouets en détresse grâce au Salmitronique, afin de les envoyer auprès d’enfants qui en prendront soin. Quand il n’est pas occupé par sa mission, ce joyeux fourbi d’amis vit des aventures incroyables: chaque idée, chaque situation nouvelle, chaque maladresse et même chaque coup fumant du capitaine Math et de son mousse Filou, les pirates, renforcent les liens d’amitié au sein du groupe, où la bonne humeur finit toujours par triompher.