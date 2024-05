Sainte-Justine : Salle d'opération

Les dix épisodes de 30 minutes suivent le personnel soignant (chirurgiens, infirmières, anesthésistes, préposés au transport, etc.) à travers le parcours de jeunes patients qui doivent subir une intervention chirurgicale. Comme chaque cas est unique – et que les dénouements sont parfois incertains – les caméras captent les moments de tension et d’émotion mais, surtout, d’espoir qui jalonnent les différentes étapes que ces jeunes patients et leurs familles doivent franchir, de leur admission dans la salle d’opération jusqu’à leur congé de l’hôpital.