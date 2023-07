Rue des Pignons

La vie quotidienne des habitants d'une rue pittoresque d'un quartier populaire de Montréal. Quelques familles retiennent surtout l'attention: celle d'Angela et Charles Jarry et de leurs nombreux enfants, celle des frères Hector et Maurice Milot et de leur beau-frère, Flagosse Berrichon, propriétaire du snack-bar, celle de Pauline et d'Émery Lafeuille, et celle de l'affable épicier Anatole Marsouin. On les suit au rythme des saisons, dans leur travail, leurs amours, leurs loisirs, leurs joies et leurs déceptions.