Rue des Anges

L'action nous transporte à Londres, en 1900, dans une très vieille maison sombre et triste, habitée depuis six mois par un couple étrange. À mesure que se déroule l'écheveau de cette sombre intrigue, et avec l'entrée en scène du détective, le spectateur devine les desseins criminels de Jack Manningham, constate pourquoi il pousse sa femme peu à peu vers la folie, et pourquoi il s'est réservé l'usage de la vieille maison abandonnée, adjacente à son propre logis.