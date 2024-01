Rue de l'Anse

La famille Joli vit à Belle-Rivière en Gaspésie. Le père, Félix, est propriétaire d'une goélette et fait du cabotage le long de la Côte-Nord et de la péninsule. Sa femme, Ange-Aimée, est une mère dévouée. Leur fils de 12 ans, Yves, est au centre de l'action. Intelligent et sensible, très proche de son père, il est toujours partant pour une nouvelle aventure. Autour des Joli gravite la population pittoresque du petit village: le marin Désiré Lamy, le marchand général Palma Gagnon, le curé et la ménagère du presbytère, la jeune serveuse du restaurant, le policier et le grand-père d'Yves.