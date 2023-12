Dans la «grande ville» depuis maintenant un an, Roxy emménage officiellement dans l’appartement avec Louise, son amie d’enfance. L’appel qu’elle a lancé à la télévision n’ayant pas porté fruit, Roxy est toujours à la recherche de son père biologique et de l’amour de sa vie. Sa naïveté et son grand coeur, combinés à sa franchise et sa répartie imprévisible lui feront vivre une constante séance d’électrochocs urbains.