Rouge forêt

Quand leur autobus scolaire tombe en panne et que le chauffeur disparaît, une bande de jeunes est forcée de passer la nuit en pleine forêt. Les jours passent, mais aucun secours ne leur vient en aide. Ils doivent donc s’organiser rapidement, telle une microsociété, afin de trouver un refuge, de l’eau et de la nourriture. Alors qu’ils souhaitent rentrer chez eux aussitôt que possible, plusieurs phénomènes étranges se produisent. S’ils souhaitent retrouver les leurs, ils devront percer le mystère de cette forêt, et cela avant qu’il ne soit trop tard.