Rosa, une brave femme de ménage, vit pauvrement dans un quartier défavorisé de l'est de Montréal. Elle est intelligente, énergique et débordante d'initiatives. Malgré leur existence modeste, Rosa, ses voisins et ses amis sont quand même satisfaits et font preuve d'un moral à toute épreuve. Seulement, ils demeurent conscients d'être exploités par la classe dominante et savent au besoin se liguer contre les riches qui abusent d'eux. C'est d'ailleurs Rosa qui prend en main les affaires du quartier qu'elle sait mener fermement et rondement.