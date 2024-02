Profondément blessé par le départ de son père, Rock s'enfuit des Escoumins et se retrouve à Montréal. Sans ressources, il est vite piégé par un monde de petits truands et cède à la drogue, à la prostitution et à la délinquance. Reclus au centre d'accueil dont il veut d'abord s'échapper, replié sur lui-même, ce n'est que très lentement qu'il se laisse apprivoiser par Jennifer, une tante lointaine mais bienveillante qui l'accueille au sein de sa famille. Rock y rencontre Max, un musicien qui devient son confident et son idole. Il se met aux études et à la musique. Mais il tente de renouer avec le milieu de la délinquance, pour en être finalement rejeté. Il retourne enfin aux Escoumins et, acceptant désormais sa famille telle qu'elle est, établit petit à petit une douce complicité avec sa mère.