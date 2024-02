On découvre la vie professionnelle et privée de Christian Cardinal, un journaliste-reporter très ambitieux et pour qui tous les moyens sont bons pour avoir le scoop de l'année, de Pascale Gagnon, animatrice de «reality show» quotidien à Télévision-Plus qui connait son potentiel et de Laurence Gagnon, la directrice de l'information à Télé-Nationale.