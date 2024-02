La lutte entre compétiteurs étant féroce, une station de radio montréalaise se bat pour sa survie. Face au départ précipité de l’animateur du matin, les dirigeants ont choisi de le remplacer par un jeune loup débordant d’énergie. Celui-ci impose son style, notamment en se rapprochant des gens, et il provoque une véritable révolution au sein de la station. Les histoires d’amour, la complicité et la concurrence au sein de l’équipe de la station, le stress, la lutte avec les autres stations dans la course à la rentabilité, les passions se déchaînent dans un milieu mal connu où le pouvoir est roi.