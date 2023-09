Race de monde

Charles et Mathilde Beauchemin ont quitté Trois-Pistoles pour s'installer à Montréal. Ils arrivent à peine à joindre les deux bouts. Leurs enfants, sauf Steven et Abel, n'ont pas eu la chance de s'instruire et possèdent un sens de la fatalité propre à leur classe sociale. Après le décès de Mathilde, l'oncle Phil devient le second pôle important de la famille. À l'inverse, la famille Picard appartient à un milieu aisé mais leur couple bat de l'aile. Leur fille Catherine s'est entichée d'Abel, qui est copain de son frère Robert. Les tensions que vivent ces deux milieux sociaux et les conflits de génération constituent la matière des intrigues. Pour les Beauchemin, la façon de s'en sortir sera de retourner à Trois-Pistoles.