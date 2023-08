Quinze ans plus tard

On retrouve certains personnages de La pension Velder 15 ans plus tard, en 1976. L'action gravite autour des familles de J.B. Latour et de Philidor Papineau. Les Latour ont aménagé dans un immeuble moderne construit à côté de leur ancienne résidence d'Outremont. À l'étroit dans cet appartement, la retraite leur pèse. Leur fils Marcel, avocat réputé et digne, qui a épousé Élise Velder, s'offusque des écarts de sa fille Christine, et sa femme doit souvent s'interposer. Le second fils Latour, Olivier, qui a pris la direction des affaires de son père, doit composer avec une épouse féministe, Dodo. Les Papineau sont propriétaires de deux pharmacies et leurs deux enfants, qui fréquentent le collège, s'avèrent aussi taquins que leur père. Les deux familles entretiennent toujours des relations entre elles et il leur arrive toutes sortes d'aventures.