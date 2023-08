Quelle famille!

Les Tremblay de Montréal ont cinq enfants, tous d'âge scolaire, et un chien. Grands-parents et arrière-grands-parents complètent le décor. La famille fait quotidiennement face à divers problèmes: contestation, alcoolisme, conflits de générations, éveil amoureux, etc. Heureusement, tout se déroule sous le signe de l'humour, de la franchise et de la fantaisie, qui permettent de surmonter les obstacles.