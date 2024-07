Quatuor: Née pour un petit pain

À cours d'argent, Floriane Goyette et son fils Odilon se rendent en ville chez de riches parents, Estelle et Raoul Chartier. D'abord inquiets de cette visite inattendue, ceux-ci décident d'en tirer profit et transforment en femme de ménage leur naïve cousine qui ne demande pas mieux. Denis, le fils de famille, offre à Floriane un billet de loterie qui s'avère gagnant et grâce auquel elle s'achète une automobile et paie une dette sur sa maison. Mesquin, Denis regrette son geste, tandis qu'Estelle arrive mal à cacher sa jalousie. Seule Rita, la fille des Chartier, se réjouit de la fortune de Floriane, qui reprendra avec soulagement, le chemin de la campagne.