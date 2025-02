Le financier Charles Bressault partage sa vie entre sa femme Hélène et sa passion pour l'or. Il finance généreusement les oeuvres charitables que préside Hélène et provoque dans le même temps la ruine et la mort de ses concurrents. Mais sa conscience est tranquille. Un jour toutefois, le drame surgit et le bel édifice s'écroule. Bressault doit accepter de confronter sa femme, en partie responsable du drame.