Quatuor: De fil en aiguille

Au terme d'une fin de semaine aussi terne que d'habitude, Clémence veut piquer l'intérêt de son entourage en affirmant qu'elle revient de New York avec un ami. La nouvelle circule parmi les couturières de son atelier qui l'envient. Elle se fait même envoyer des fleurs et des chocolats à son atelier pour donner plus de crédibilité à son mensonge. La mystification lui procure un grand plaisir jusqu'à l'apparition de Julien, venu lui emprunter de l'argent. Elle refuse et pour se venger, il la menace de tout révéler.