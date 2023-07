Un jeune homme, Marc, qui travaille depuis peu dans un dépanneur, se fait tirer dessus par un voleur pris de panique, Guy, à peine plus âgé que lui. Une balle se loge dans la nuque de Marc, et changera à jamais le cours de leurs vies. Guy ne voit pas 36 solutions pour apaiser sa conscience, il pourrait se rendre à la police et apprendre à vivre avec ses remords, mais il choisit plutôt de s'imposer la sentence que lui dicte son coeur: il s'offre pour s'occuper de Marc à perpétuité, de devenir ses bras et ses jambes, d'être son ange gardien. La mère de Marc lui accorde d'instinct son appui, parce qu'elle sait que seul Guy peut aider Marc à comprendre sa colère, à l'apprivoiser pour trouver la paix. Le reste de la famille, toutefois, mettra plus de temps à reconnaître le dévouement et la ténacité avec laquelle Guy se consacre à redonner à Marc le goût de continuer à vivre, même avec son handicap. Mais la justice ne signifie pas la même chose pour tout le monde. D'après l'oeuvre de Jean-Claude Boult.