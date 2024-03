Prémonitions

Clara Jacob, mère de famille en apparence ordinaire, souhaite le meilleur pour ses enfants Arnaud et Liliane, et ses petits-enfants, Félicia et Romain. Mais, comble de bonheur – ou de malheur –, les Jacob ne sont pas comme les autres. Chaque membre de la famille possède un don: voir dans l'avenir, envoûter, lire dans les pensées, pouvoir guérir.... Ces êtres hors du commun ont appris à taire leur différence et à se dissimuler parmi la population. Et, parce qu'ils sont différents et font peur, certains veulent les éliminer. Clara réussira-t-elle à protéger les siens des dangers qui les menacent et à échapper à cette chasse?