Sur les plaines d’Abraham, devant des milliers de spectateurs et de spectatrices, des artistes se réunissent sur scène pour célébrer de façon inoubliable les cinquante ans du spectacle mythique J’ai vu le loup, le renard, le lion. L’événement Plaines de chansons propose une expérience musicale unique et grandiose. Des artistes de tous les horizons et de toutes les générations – dont Hubert Lenoir, Robert Charlebois, Jay Scott, Diane Dufresne, Les Trois Accords et plusieurs autres – interprètent ensemble des classiques québécois d’hier et d’aujourd’hui dans une mise en scène spectaculaire.