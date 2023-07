Dans une ville où il n’y a plus de feu depuis belle lurette, nous retrouvons les trois pompiers les plus drôles en ville: Pin-Pin, l’éternel naïf, Pon-Pon, le sempiternel grognon au grand coeur et Pouet-Pouet, petit frère de Pin-Pin et apprenti pompier. Une caserne et un camion de pompier, un mât de caserne, des boyaux d’incendie, des échelles, des sirènes; bref, l’arsenal de rêves capable de transformer cette caserne en maison des enfants. Numéros d’humour, chansons, comptines, contes, jeux, inventions, mimes déclenchent la participation spontanée des enfants en studio et à la maison.