Pierre-Yves se souvient

Dans ce grand rendez-vous culturel, Pierre-Yves Lord porte un regard curieux sur notre passé et l'évolution de la société québécoise au fil de thèmes porteurs comme le Québec au féminin, le Québec en famille, le Québec à l'école, le Québec bâtisseur et le Québec festif, tissant ainsi des liens entre les générations. Des rencontres entre le passé, grâce à des archives vibrantes, et le présent avec des performances senties de Klô Pelgag, Dumas, Ariane Roy, Lou-Adriane Cassidy, Thierry Larose, Laura Niquay, le cirque Alfonse, Mehdi Bousaidan et la troupe de danse Clique. Une véritable célébration de notre patrimoine et du caractère unique du Québec!