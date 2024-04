Picotine est une petite fille romanesque et curieuse qui vit dans un arbre au beau milieu du jardin du ciel. Son univers merveilleux est habité par une joyeuse bande de personnages qui n'hésitent pas à partir à l'aventure avec elle. Il y a Fantoche, son aîné, le grand frère compréhensif et calme qui la console et parfois concrétise le merveilleux; Poildepluche, un chien grognon et réaliste, mais sympathique et dévoué. De plus, on retrouve Naimport Tequoi, le clown désopilant, les inséparables Raminat et Jujube, la marraine et Farfelu, ainsi que M. Simon.