Picolo, un petit clown imprévisible dont les yeux pétillent sous un chapeau melon, se révèle à la fois charmeur, intelligent, espiègle ou franchement comique. Il hâle derrière lui toute une foule de joyeux compères: Colombine au fragile sourire; le docteur, un gros homme bonasse et naïf; Pantalon, l'avaricieux, et aussi parfois, le capitaine de police, représentant de la loi dans toute sa logique aveugle. Toute cette bande bruisse, culbute et invente un univers fantastique.