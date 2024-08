Pépinot, un petit gavroche frondeur, vit de multiples aventures en compagnie de sa soeur Capucine, de l'Ours qui ne sait que grogner, de M. Blanc, l'astrologue, et de M. Potiron, un bon vivant débrouillard. Pan-Pan, le méchant, fait tout en son pouvoir pour leur mettre des bâtons dans les roues. L'action se déroule au début à Pépinotville. Durant les années suivantes, le cadre géographique s'élargit: on raconte l'histoire de Pépinot à travers le monde, puis sont passés en revue les ancêtres de Pépinot (Marco Pépinot, Pépinot le Bref, Pepin Hood, etc.)