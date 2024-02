Pendant ce temps devant la télé

«Fouarant» devant la télé du sous-sol, Jonathan et son meilleur ami David sont comme deux frères siamois rattachés par un divan duquel ils ne se lèvent jamais... sauf en cas d’extrême urgence, genre «Y’a pus rien à manger!» ou «La télé marche pus!» Grands voyageurs de l’imaginaire, leur intellect fonctionne à cent milles à l’heure. Leur monde étrange et éclaté n’est perturbé que par une autre espèce, celle-là exubérante: les filles. Jonathan a une sœur, Kim, dont la chambre est attenante à la salle télé. Toujours accompagnée de son amie Audrey, Kim multiplie les activités qui la passionnent: maquillage, magasinage, «cruisage» et autres manies superficielles qui finissent en «age»... sauf le ménage. Pour Audrey, c’est plutôt le recyclage... et ses tentatives quotidiennes d’attirer le regard du beau, mais combien innocent, David.