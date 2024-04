Paul, Marie et les enfants

Paul et Marie vivent ensemble depuis 12 ans dans le quartier montréalais de Notre-Dame-de-Grâce. Ils ont deux enfants, Virginie, 11 ans, et Gabriel, 9 ans. Paul a deux filles de son premier mariage: Catherine, 20 ans, qui prépare une carrière en administration, et Geneviève, 16 ans, féministe, championne en informatique et étudiante au secondaire. D'une précédente union, Marie a deux fils: Benoît, 19 ans, un rêveur qui se perd dans le monde des insectes, et Thomas, 15 ans, qui adore se mettre le nez dans les affaires des autres. Avec leurs six enfants, les Breton-Allard forment une famille heureuse, débordante d'imagination, et qui possède l'art de résoudre ses problèmes avec humour et de faire face aux petites misères de l'existence.