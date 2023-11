À bord d'une autocaravane, Paul Houde et son acolyte historien, Francis Primeau, sillonnent les routes des États-Unis afin d'aller visiter les lieux qui ont été le théâtre des moments marquants qui sont entrés dans les livres de référence et discutent avec des intervenants qui partagent leur anecdotes et apportent un éclairage supplémentaire. C'est donc avec l'intensité qu'on lui connaît que Paul abordera, sur place, des thèmes comme l'assassinat de Martin Luther King, les crimes commis par Charles Manson et « famille », le procès O.J. Simpson, l'ouragan Katrina, les premiers essais nucléaires, l'esclavage, la naissance du rock'n'roll et la prohibition, pour n'en nommer que quelques-uns.