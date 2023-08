Patrice Lemieux 24/7

Superstar du monde du hockey, Patrice Lemieux est reconnu tant pour son talent… que pour son langage coloré. Après avoir passé 10 ans aux États-Unis, il signe avec le Club de Montréal et revient en héros dans sa ville natale. Tout au long de la saison, une équipe de tournage suit cette légende, sa famille et son entourage dans leur quotidien alors qu’ils tentent de s’adapter à la nouvelle situation. Entre deux séances de yoga chaud, Shannon, l’épouse américaine du joueur, est toujours là pour l’épauler. L’entraîneur Bob Sanson perçoit l’arrivée du surdoué dans son alignement comme une véritable bénédiction. Pour François Landry, directeur général du Club, la signature de Lemieux est son plus gros coup, mais aussi le plus gros risque de sa carrière... Quant à l’agent et le meilleur ami du hockeyeur, Rich Goyette, il travaille toujours dans l’intérêt de son client et un peu du sien.