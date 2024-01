Vivre en région et être malade peut s’avérer un immense casse-tête et un véritable gouffre financier. Médecins spécialistes à plus de quatre heures de route, déplacements longs et coûteux pour recevoir des traitements, services d’urgence inaccessibles à proximité… Réalisé par Karina Marceau, le documentaire Patients de seconde zone? nous plonge dans la réalité de ces gens qui doivent s’organiser pour se faire soigner et questionne l’impact que peuvent avoir ces problématiques sur la rétention des populations et le développement des régions.