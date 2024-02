Les enfants trouvent en cette émission un véritable coffre au trésor à la fois amusant, constructif et attrayant. Une foule de personnages les stimulent à développer leur intérêt pour les arts plastiques, la musique, la danse et la communication, notamment Passe-Partout, Passe-Montagne, Passe-Midi, Passe-Tourelle, Tourbillon, Tourmaline, Anis, Corali, Fusain, Mélise, Vilari, Jouvain, Milianne, Mélidor et Loriot.