Passe-Partout IV

Dans cette quatrième série d'épisodes, les enfants feront la connaissance de Tourbillon, le père de Tourmaline et ils auront une dizaine de nouveaux amis marionnettes. D'abord Anis et sa fille de cinq ans, Corali, puis Fusain et sa fille de quatre ans, Mélise, qui formeront une nouvelle famille. Et il ne faudra pas oublier le jeune handicapé physique Vilari ainsi qu'une famille haïtienne au grand complet.