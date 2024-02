Passe-Partout III

Quoi de plus nouveau comme situation, quand on a 10 ans, qu'on habite au Québec, qu'on a la peau blanche et qu'on n'est jamais entré en contact avec un Noir ou un Asiatique par exemple, que de voir soudainement apparaître dans son terrain de jeu un petit Haïtien ou une petite Vietnamienne? Grâce entre autres à deux nouveaux personnages-comédiens, l'Haïtienne Passe-Tourelle et le Vietnamien Passe-Midi, et à deux nouveaux personnages-marionnettes, la petite Vietnamienne Jade et le petit Haïtien Mirio, les petits Québécois de toute origine apprendront à s'ouvrir à d'autres ethnies que la leur. Ils apprendront aussi à apprivoiser d'autres réalités importantes comme l'imaginaire, avec Tintinnabule, ou l'ambivalence de l'être humain, avec les singes Oran et Outan.