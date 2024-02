Passe-Partout II

Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne vivent différentes expériences liées au domaine de la musique, de la motricité, du langage, des sciences et des mathématiques. À eux se joignent leurs amis Tourmaline, Bubu et le fermier Fardoche, ami de la nature et des animaux. Chez les marionnettes, on retrouve la famille de Perlin et Perline, leurs enfants Cannelle et Pruneau, Grand-papa Bi et le petit cousin de la campagne, Rigodon. S'ajoutent à ce petit monde le personnage de télévision, Alakazou, la voisine Mme Coucou, Ti-Brin, Mélodie, son frère Giboulé et son père Tamarin.